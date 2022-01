Kukësi zyrtarizon lëvizjen e radhës

23:47 28/01/2022

Prezantohet Jorgo Pëllumbi, mbrojtësi huazohet nga Kroacia

Ishte përfolur prej kohësh dhe vetëm këtë të premte ka mbërritur edhe zyrtarizimi. Kukësi ka bërë lëvizjen e fundit në merkaton e futbollistëve, teksa ka prezantuar para mediave mbrojtësin Jorgo Pëllumbi.



Ish-futbollisti i Skënderbeut pjesë e përfaqësueses Shpresa vitet e fundit është një nga prurjet më cilësore te verilindorët, të cilët së bashku me afrimin e Shkurtaj konfirmojnë se janë ekipi që do të luftojë deri në fund për titull.



Qendërmbrojtësi, pjesë e Varazhdin në Kroaci, ka pranuar të kthehet përsëri në kampionatin shqiptar, ku ka rënë në sy me fanellën e korçarëve. Te Kukësi, Pëllumbi do ketë një eksperiencë shumë të shkurtër, pasi klubet respektive kanë arritur akordin për një huazim të thjeshtë deri në fund të sezonit.

Klan News