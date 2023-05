Kuko dhe Alimehmeti pranojnë përballjen në “Opinion”, në fund kishin një dhuratë dhe një falenderim

Shpërndaje







23:19 09/05/2023

Të dy kandidatë për këshillin bashkiak të Tiranës, Romina Kuko e PS-së dhe Ilir Alimehmeti i koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” kanë arritur një dakordësi për t’u ulur bashkë dhe për të diskutuar.

Iniciativën e mori Kuko, e cila mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan solli një dosje të këshillit bashkiak të kryeqytetit si dhuratë për Alimehmetin.

Ky i fundit e priti mjaft mirë këtë gjest nga kundërshtarja e tij politike, duke e falenderuar.

“Mrekulli, kjo është konstruktive për qytetin e Tiranës dhe për qytetarët, të ketë një diskutim qytetar“. theksoi Alimehmeti.

Romina Kuko: Ne jemi shumë krenar për të gjithë listën që kemi me zëvendësministra të cilët kanë mundësi të çojnë disa punë përpara. Unë mendoj që për ne është një përgjegjësi e madhe nëse kemi një votë realisht që konvergon dhe e marim shumë seriozisht sepse ka të bëjë me pragun e shtëpisë, me Tiranën dhe Tirana ka shumë punë për të zhvilluar. Ajo që ne duam është që të kemi vendime të mençura në këshill, kështuqë unë i kam sjellë zotit Alimehmeti një dosje të këshillit bashkiak, t’jua jap dhuratë edhe si shenjë me shpresën që kur të jemi të ulur aty tek salla e këshillit të marrim vendimet më të mira për qytetarët e Tiranës.

Ilir Alimehmeti: Patjetër që ne do të bashkëpunojmë, koncepti për Tiranën. Sepse patjetër që të dy do të jemi të pranishëm. Do të marrim parasysh dhe diçka ama, shumë faleminderit që pranohet debati ndërmjet kandidatëve për këshill bashkiak. Në këtë rast me zonjën Kuko, kam qenë dhe me këshilltarë të tjerë. Do kisha pasur shumë qejf të kishte një debat dhe mes kandidatëve për kryetar. Mrekulli, kjo është konstruktive për qytetin e Tiranës dhe për qytetarët, të ketë një diskutim qytetar./tvklan.al