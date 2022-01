Kulla tek selia e PD? Mazniku: Projekti nuk është shqyrtuar sepse nuk është në përputhje me planin urbanistik

23:44 20/01/2022

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku, ka sqaruar në emisionin “Opinion” këtë të enjte projektin e kullave që mendohet se do të ndërtoheshin në truallin ku sot është godina e Partisë Demokratike.

I pyetur nga Klevis Balliu për këtë çështje, Mazniku tha se një projekt i tillë ka ardhur në Bashkinë e Tiranës para 2 ose 3 vitesh. Megjithatë projekti sipas Maznikut “është futur në sirtar” pasi nuk ka asnjë proces në të cilin bashkia ta shqyrtojë.Kjo sepse sipas Maznikut, Bashkia e Tiranës nuk mund të të shqyrtojë projekte që nuk janë në përputhje me planin urbanistik

“Ky projekt në raport me zonën nuk është në përputhje me planin urbanistik dhe nuk është as i dhënë në bashki sipas mënyrave që jep ligji për të prezantuar një projekt në bashki”, tha Mazniku.

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës u shpreh ndër të tjera se “nuk mund të ndalojnë asnjë njeri të shohë ëndrra” duke iu referuar personave që e kanë dërguar projektin në bashki.

Klevis Balliu: Problemi është se qytetarët kanë mbetur jetim se kanë edhe atë Lul Bravën këta se ishte kompania e Agron Kapllanajt. Atje te Partia Demokratike, këta me ata kullat se ai doli dhe tha fillimisht, ishte shpifje. Pastaj erdhi tek ju dhe tha që nuk jam i informuar. Zotëri, janë paguar 1.4 milionë euro. Pyetja është sa kohë ka? A e keni njoftuar ju Lul Bashën për atë dhe sa është përqindja e Bashës tek ato kulla? Këtë dua të di unë. Se që ka përqindje ai, se tek lekët s’të fal. Sa kohë keni që jeni në dijen dhe kur e keni informuar.

Arbian Mazniku: Kryetarin e partisë suaj e para keni zgjedhur vetë dhe jo unë. Unë për këtë gjënë jam shprehur publikisht. Bashkia Tiranë mund të shqyrtojë vetëm aplikime për leje në përputhje me planin urbanistik ose akte të tjera planifikimi. Ne kur shqyrtojmë një zonë, themi është ky në përputhje me planin apo jo?

Blendi Fevziu: Ky projekt ju ka ardhur?

Arbian Mazniku: Ne nga ana tjetër, nuk mund të ndalojmë asnjë njeri të shohë ëndrra. Nëse një njeri vjen nesër dhe thotë që kam këtë ëndërr dhe mund ta bëj ne e marrim e shohim.

Blendi Fevziu: Ju ka ardhur?

Arbian Mazniku: Po, para disa vitesh, 2-3 vjetësh nuk e di tamam. 2-3 vjet ose më shumë ka ardhur një person, i cili pretendonte që toka është e familjes së tyre.

Blendi Fevziu: Toka ka pronar aty, kjo është e sigurt!

Arbian Mazniku: Nuk jam marrë fare me gjënë. Ka ardhur dhe ka thënë dua të bëj këtë gjënë. Kjo gjëja është marrë dhe është lënë në një sirtar sepse nuk ka proces nëpërmjet të cilit bashkia mund të shqyrtojë një të tillë.

Blendi Fevziu: Pse doli tani?

Arbian Mazniku: Doli se doli në media. Ku e di unë pse doli. E gjeti dikush doli në media. Dhe na pyetën neve.

Blendi Fevziu: Gjatë këtyre 3 viteve për këtë projekt ka pasur interesim nga njerëz?

Arbian Mazniku: Fare. Unë kam detyrë që të jem i vërtetë me publikun. A ka ardhur tek ne? Po ka ardhur. A mund ta shqyrtojmë ne? Jo nuk mund ta shqyrtojmë sepse ne mund të shqyrtojmë vetëm projekte që janë në përputhje me planin urbanistik. Ky projekt në raport me zonën nuk është në përputhje me planin urbanistik dhe nuk është as i dhënë në bashki sipas mënyrave që njeh ligji për të prezantuar një projekt në bashki. Për pjesën tjetër, a ka Lul Brava, apo tjetri edhe tjetri me radhë këto janë gjëra që as nuk di gjë, as nuk spekuloj.

Blendi Fevziu: Kështu underground di gjë?

Arbian Mazniku: Unë nuk mund të spekuloj për asnjë për këto çështje. Institucionalisht mund të them: A ka ardhur projekti? Po ka ardhur. A e ka shqyrtuar bashkia? Jo se është ëndërr mo./tvklan.al