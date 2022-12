Kultivonin kanabis/ Në pranga pronarja e magazinës, procedohet kunata e saj. Shpallen në kërkim bashkëshortët e tyre

09:48 07/12/2022

Faza e 10-të e operacionit policor të koduar “Qarku” është finalizuar me arrestimin e 54-vjeçares F.V., pronare e një magazine në Malësi të Madhe në të cilën kultivohej kanabis me anë të llambave që furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike.

Lidhur me këtë rast, është proceduar penalisht në gjendje të lirë dhe kunata e saj, 42-vjeçarja M.V. për shkak të gjendjes së saj shëndetësore.

Gjithashtu, u shpallën në kërkim 2 vëllezër: 61-vjeçari U. V. (bashkëshorti i F. V.) dhe vëllai i tij, 56-vjeçari Gj. V., (bashkëshorti i M. V.), të dy banues në fshatin Jeran, për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, kryer në bashkëpunim” dhe “Vjedhja e energjisë elektrike”.

Këta 4 persona dyshohet se kanë bashkëpunuar më njëri-tjetrin, për të kultivuar bimë narkotike kanabis sativa, në një magazinë në pronësi të 54-vjeçares së arrestuar F. V., në fshatin Jeran të Malësisë së Madhe.

Gjatë kontrollit në ambientet e magazinës, që furnizohej me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, shërbimet e Policisë kanë gjetur 90 bimë të dyshuara narkotike cannabis sativa, të kultivuara në vazo, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Gjithashtu, gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan 24 llamba elektrike dhe pajisje të tjera elektrike, të cilat shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike, në këtë ambient.

Në vijim të veprimeve për këtë rast u referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, për punonjësit e OSHEE në Malësi të Madhe:

A. S., 23 vjeç, E. B., 37 vjeç, të dy banues në fshatin Gruemirë, I. D., 50 vjeç, banues në Koplik dhe F. D., 54 vjeç, banues në fshatin Bajzë.

Vijon puna për kapjen e 2 vëllezërve në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme./tvklan.al