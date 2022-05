Kumbulla entuziast për finalen e Tiranës

23:34 06/05/2022

Mbrojtësi i Romës tregon emocionet për finalen e Ligës së Konferencës që do të luhet në vendlindjen e tij

Mbrojtësi Marash Kumbulla është mjaft entuziast për finalen e Ligës së Konferencës që Roma e tij do ta luajë kundër Fejnordit në Tiranë më 25 Maj.

Futbollisti 22-vjeçar publikoi një postim në profilin e tij në Instagram, ku shpreh kënaqësinë për sfidën që do të luhet në vendin e origjinës së tij.

“Në këtë stadium do të luajmë një pjesë të historisë të Romës. Është një emocion unik të përfaqësoj ngjyrat verdhekuqe në një finale europiane në Shqipërinë time dhe njëkohësisht të pres në Tiranë një pjesë të Italisë, vendin ku kam lindur dhe jam rritur. Jam i sigurt se Tirana do të na bëjë të ndihemi njësoj sikur po luajmë në Olimpico”.

Ndërkohë te tifozët verdhekuq ka mjaft eufori. UEFA ka vendosur në dispozicion të klubit 6 mijë bileta. Të shumtë janë fansat që e kanë blerë tashmë biletën për në Tiranë, që ka arritur çmime mjaft të larta. Fluturimi nga Roma në kryeqytetin shqiptar kushton 400 Euro për datën 25 Maj. Kjo do të bëjë që të jenë me qindra ata që do të përdorin makinat për të ardhur në Tiranë.

