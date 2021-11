Kumbulla kthehet në stërvitjen e Romës

02:00 19/11/2021

Shqiptari vihet nën urdhërat e Mourinho, gati për duelin me Xhenoa

Dy lajme të mira për Zhose Murinjon para duelit të së dielës kundër Xhenoas. Lorenzo Pelegrini dhe mbrojtësi shqiptar, Marash Kumbulla janë rikthyer me grupin pas problemeve fizike të shfaqura gjatë dueleve me kombëtaret.



Kapiteni i Romës dhe qendërmbrojtësi i përfaqësueses sonë, i cili pësoi dëmtim në duelin e Uembli ndaj Anglisë do të jenë në dispozicion për ndeshjen e së dielës kundër Xhenoas. Dyshja pritet të jetë titullare në Marasi, me një formacion shumë të ngjashëm me atë kundër Venezias. Kumbulla ishte titullar në atë përballje ku luajti për 66 minuta.



Mbrojtësi ka humbur shkëlqimin e një sezoni më parë, ku nën urdhërat e trajnerit Murinjo nuk ka gjetur shumë hapësira. Kjo situata ka nisur aludimet se e ardhmja e 21-vjeçarit te klubi kryeqytetas të mos jetë e sigurtë dhe largimi i tij të ndodh që në muajin Janar.



Gjithsesi, në rast se Murinjo do e hedh në fushë në këto ndeshje të mbetura deri në hapjen e merkatos së dimrit situata për Kumbullën mund të ndryshojë dhe të konfirmohet te klubi verdhekuq.

