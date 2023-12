Kupa e Afrikës dhe Azisë paralizojnë Seria A

Shpërndaje







23:58 07/12/2023

51 futbollistë të kampionatit italian do të mungojnë për rreth një muaj

Serie A italiane pritet të marrë një goditje të fortë në fillimin e vitit 2024. Mes 12 Janarit dhe 11 Shkurtit do të mbahen dy kompeticione të rëndësishme kombëtare, ajo e Kombeve në kontinentit afrikan dhe Kupa e Azisë, turne që penalizojnë jo pak skuadrat italiane.

Plot 51 futbollistë pritet të jenë pjesë e këtyre dy kompeticioneve, për të ndërlikuar jo pak llogaritë në elitën e futbollit përtej Adriatikut. Emra të rëndësishëm do të mungojnë për arsyen që do të jenë të grumbulluar me kombëtaren.



Ato që kanë më shumë futbollistë që do të thirren në Kupën e Azisë dhe atë të Afrikës janë skuadra që garojnë për të mos rënë nga kategoria në fund të sezonit, si Frosinone, Monza apo edhe Salernitana. Ekipe që bazën e kanë ndërtuar tek këta lojtarë, por që për thuajse 8 sfida nuk do i kenë në dispozicion.

Inter, Juventus dhe Lazio janë skuadrat që nuk humbasin aspak nga cilësitë e organikës gjatë kësaj periudhe, pasi asnjë prej futbollistëve të tyre nuk luan me kombëtare aziatike ose afrikane. Fakt që i lejon për të pasur skuadër të plotë në rivalitetin për titullin kampion në Itali dhe jo vetëm, në një sezon që duket më i luftuar se kurrë.

Klan News