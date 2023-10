Kupa e Botës 2034, Rama: Shqipëria mbështet kandidaturën e Arabisë Saudite

21:57 06/10/2023

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale se Shqipëria do të mbështesë kandidaturën e Arabisë Saudite për Kupën e Botës 234.

“Shqipëria do ta mbështesë me kënaqësi ofertën e Arabisë Saudite për Kupën e Botës 2034. Jam i bindur që Arabia Saudite do të mahnisë jo vetëm 3.5 miliardë tifozët e futbollit në mbarë botën, por edhe këdo që ka fatin të marrë pjesë në atë festë të jashtëzakonshme të sportit më popullor në planet e cila do të vijë pas zbatimit të Vizionit 2030 nën udhëheqjen e madhe të Princit të saj të Kurorë, Mohammed bin Salman Al Saud”, shkruan Rama në platformën ‘X’.

Kujtojmë që procesi për Kupën e Botës 2034 ka nisur më 4 Tetor të këtij viti. Për shkak të politikës së rotacionit të konfederatave të FIFA-s, vetëm federatat anëtare nga Konfederata e Futbollit Aziatik dhe Konfederata e Futbollit të Oqeanisë kanë të drejtë të presin këtë Kupë Bote.

Afati përfundimtar për të shprehur interes për kandidatura është 31 Tetori.

Kujtojmë që Botërori i fundit u zhvillua Katar dhe u fitua nga Argjentina./tvklan.al

????????Albania will happily support the #Saudi2034 ⚽️World Cup bid. I am confident that ????????KSA will amaze not only the over 3.5 billion soccer fans worldwide but also anyone fortunate enough to attend that incredible celebration of the most popular sport on the planet, which will come… pic.twitter.com/MBbwVeR9in