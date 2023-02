“Kupa e Botës” për femra në Australi

13:24 18/02/2023

Trofeu i lakmuar u prezantua në Melbourne

Trofeu i Kupës së Botës për femra u ekspozua në Melbourne përpara se të dërgohet në të 32 vendet pjesëmarrëse të turneut.

Ministri i Sportit të shtetit të Viktorias në Australi, Stivi Dimopulos tha se ky event do të jetë diçka e jashtëzakonshme.

“Me të vërtetë që ka filluar festivali i futbollit të femrave. Po e presim me padurim atë që do të jetë një vit plot emocione, sa i përket Kupës së Botës për femra. Do të jetë e jashtëzakonshme! Dua të falënderoj të gjithë që kanë ardhur për të qenë pjesë e këtij eventi special.”

Trofeu do të rikthehet sërish në vend, për t’iu dhënë kombëtares fituese të botërorit të futbollit për femra.

“Si vend dhe rajon me Zelandën e Re, jemi jashtëzakonisht krenarë. Kjo është hera e parë në historinë e botërorit për femra, që eventi do të mbahet në hemisferën jugore. Hera e parë që 32 kombe do të jenë pjesë e tij, kështu që mjafton që të gjithë ne si komunitet, si vend të mblidhemi dhe të festojmë.”

Kupa e Botës për femra 2023 do të fillojë më 20 Korrik 2023.

