Kupa përcakton çerekfinalistët e parë

17:35 02/02/2023

Vendosen përballjet Tirana–Kastrioti dhe Laçi–Egnatia

U përcaktuan këtë të enjte dy nga çiftet çerefinaliste të Kupës së Shqipërisë. Tirana fitoi me Lushnjën me rezultatin e përgjithshëm 4 – 0. Bardheblutë do të ndeshen me Kastriotin që kishte siguruar kualifikimin me Dinamon që barazuan pa gola në atë të kthimit, por pas suksesit 3 – 1 në të parën.

Laçi nuk e pati të vështirë përballë Tomorit. Pas fitores 3 – 1 në sfidën e parë në Berat e mundën në të kthimit 2 – 1. Kurbinasit do të përballen me Egnatian që kaloi pas barazimit 1 – 1 me Skënderbeun. Në të parën e luajtur në Korçë kishte fituar 1 – 0.

Partizani triumfoi 3 – 0 me Korabin në kryeqytet. Për të kuqtë ishte një formalitet pas fitores 3 – 1 në përballjen e parë. Partizani duhet të presë të kualifikuarin në takimin Vllaznia – Bylis.

Kukësi që fitoi thellë 5 – 0 ndaj Apolonise siguroi kalimin e turit, ndërsa ndeshja e parë ishte mbyllur pa gola. Kukësi do të luajë me të kualifikuarin e çiftit Teuta – Erzeni.

Tv Klan