Kuqezinjtë miqësore me Italinë

00:04 20/09/2022

Shqipëria do të presë në Tiranë kampionet e Europës me 16 Nëntor për herë të parë në histori

Shqipëria do të luajë në “Air Albania” kundër Italisë një miqësore luksi më 16 nëntor. Kuqezinjtë do të presin në Tiranë kampionët e Europës në fuqi për herë të parë në historinë e futbollit shqiptar.

Ndaj “të kaltërve”, kjo do të jetë ndeshja e dytë e luajtur ndonjëherë. Për herë të parë, ekipet u ndeshën më 18 nëntor 2014 në Xhenova, ku kuqezinjtë u mundën 1-0 nga goli i Okakas.

Federata Shqiptare e Futbollit është duke punuar për të zyrtarizuar edhe një miqësore tjetër për datën 19 nëntor.

Kuqezinjtë ndërkohë do të zhvillojnë dhe një ndeshje miqësore me Arabinë Saudite më 26 tetor 2022 në qytetin e Abu Dabit në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërkohë, përfaqësuesja shqiptare vazhdon përgatitjet për dy sfidat e fundit të Ligës së Kombeve ndaj Izraelit më 24 shtator dhe Islandës më 27 shtator. FSHF njoftoi se dy mesfushorët Keidi Bare dhe Endri Çekiçi nuk do të jenën të gatshëm për dy takimet pasi janë të dëmtuar.

Nisur nga kjo, trajneri Edi Reja vendosi të ftojë në kombëtare dy mesfushorët që ishin në listën e pritjes, Enis Çokaj dhe Arbnor Muçolli, që u bashkuan në grumbullim.

Probleme muskulore ka shfaqur edhe sulmuesi Myrto Uzuni, i cili i është nënshtruar testeve të vazhdueshme me stafin mjekësor kuqezi dhe nevojiten dy ose tre ditë për të parë kohët e rikuperimit.

Nëse lojtari i Granadas nuk ia del, tekniku italian do ta zëvendësojë me sulmuesin e përfaqësueses U-21, Eljon Toçi, që është bashkuar me grupin.

