Kuqezinjtë, të gjithë në dispozicion të Rejas

23:24 20/09/2022

Futbollistët e kombëtares vazhdojnë përgatitjet për takimin kundër Izraelit, shqetësim i vetëm Uzuni

I gjithë grupi i futbollistëve i ftuar për dy takimet e fundit të Ligës së Kombeve ndaj Izraelit dhe Islandës ka qenë në dispozicion të trajnerit Edi Reja në seancën e radhës stërvitore.

Ekipi zhvilloi një seancë të plotë ku stafi teknik dhe lojtarët punuan me ushtrime fizike e po ashtu edhe taktike.

Të fundit e bashkuar me grupin ishin Enis Çokaj, Armando Broja, Ivan Balliu, Enea Mihaj dhe Qazim Laçi.

Myrto Uzuni kreu stërvitje individuale, nën mbikqyrjen e një prej trajnerëve të përgatitjes atletike, ndërsa vijon rikuperimin nga dëmtimi.

Pjesë e grupit ka qenë sërish sulmuesi i ri Eljon Toçi, i cili po stërvitet prej dy ditësh me Kombëtaren A. Kuqezinjtë do të vazhdojnë përgatitjet ne Durrës deri të premten, kur do të nisen për në Tel Aviv.

Përfaqësuesja shqiptare do të zhvillojë seancën stërvitore zyrtare në stadiumin “Bloomfield”, ku të shtunën në mbrëmje do të luhet edhe ndeshja vendimtare e Ligës së Kombeve ndaj Izraelit.

Atmosfera në grup është shumë e mirë dhe lojtarët janë në gjendje fizike optimale para kësaj sfide

