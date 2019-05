Kombëtarja vijoi edhe të shtunën me përgatitjet në Durrës. Lojtarët e grumbulluar nga Edi Reja zhvilluan edhe dy ndeshje të shkurtra brenda grupit ku trajneri përdori edhe rreshtimin 4-4-2.

Megjithatë është ende herët për të vlerësuar mënyrën se si do të luajnë kuqezinjtë ndaj Islandës dhe më pas me Moldavinë.

E diela do të jetë pushim dhe më pas të hënën, Edi Reja do të publikojë edhe listën përfundimtare kuqezinjve në konferencën që do të mbahet në Durrës.

Tv Klan