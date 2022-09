Kur do të fillojë kalendari i protestave të PD? Si përgjigjet Bylykbashi

20:23 15/09/2022

Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashki, gjatë një interviste për Mirela Milorin në Klan News ka treguar se si do të vijojë betejën e saj opozita.

Ai u shpreh se përveç protestave selia e blu do të organizohet për zgjedhjet që do të vijnë, do të zhvillohen primaret etj.

Mirela Milori: Kur fillon protesta e PD? Kur do filloni kalendarin, kur do fillojë një oponencë tashmë e dukshme edhe në rrugë?

Oerd Bylykbashki: Oponencën e ke absolutisht të dukshme. Gjatë Gushtit PD ka vijuar aktivitetet.

Mirela Milori: Jemi në vjeshtë!

Oerd Bylykbashki: Nuk kemi vetëm axhendën e protestave, kemi organizimin e partisë, organizim për zgjedhjet që po vijnë, janë protestat që lidhen me çështjet që kemi ngritur dhe do të ngremë, do të jenë primaret për zgjedhjen e kandidatëve e cila është pjesë e programeve që ne do të ofrojmë për zgjedhje. Protestat janë instrument tjetër i fuqishëm për të goditur jo vetëm situatën, por për këtë qeveri në mënyrë që kjo qeveri të bjerë, por të bjerë me votë. Për 7 muaj kemi zgjedhjet lokale. Ne do të ofrojmë modelin tonë se si qeveriset Shqipëria në nivel lokal për t’u treguar atyre si qeveriset në nivel kombëtar. Por shqiptarët sot e dinë dhe ne do ua vëmë edhe më shumë në dritë, kjo është qeverisje e një stili kriminal mafioz. Inceneratorët janë modeli perfekt për të zbërthyer dhe për të bërë autopsinë e kësaj qeverisjeje mafioze”, u shpreh Bylykbashi në rubrikën “Milori Live”./tvklan.al