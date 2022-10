Kur e ka bërë gjumin e qetë si i pastrehë apo miliarder? Si përgjigjet DeJoria

Shpërndaje







23:14 11/10/2022

Dikur i pastrehë, sot miliarder. Por kur e ka bërë gjumin më të qetë? Në intervistën e tij për emisionin Opinion, miliarderi amerikan John Paul DeJoria tregoi se është më i lumtur tani, sepse mund të flejë natën.

Blendi Fevziu: Pse zgjodhët industrinë e bukurisë?

John Paul DeJoria: Ndodhesha në industrinë e bukurisë.

Blendi Fevziu: Ndodheshit më parë.

John Paul DeJoria: Ndodhesha në industrinë profesionale të bukurisë me sallonet e bukurisë, pra e dija me çfarë lidhej ky biznes, e dija kontekstin, riformulimet edhe furnizimet. I njihja edhe distributorët. Isha në marrëdhënie biznesi me një kompani ku mbaja rolin e menaxherit kombëtar për dy sektorë të saj. Kështu që mendova, e di këtë fushë, lë ta nis që këtu.

Blendi Fevziu: Sa kohë iu desh që të grumbulloni pasurinë tuaj?

John Paul DeJoria: Sa mu desh për të grumbulluar pasurinë? Një kohë shumë e gjatë. Megjithatë më duhet të them që isha shumë i pasur për të nisur sepse isha i lumtur dhe i shëndetshëm.

Blendi Fevziu: Dua t’iu pyes, keni qenë më i lumtur kur keni qenë i pastrehë dhe hanit mëngjese dhe dreka që kushtonin 99 centë, apo kur kishit miliarda?

John Paul DeJoria: Më i lumtur tani sepse mund të fle natën. Kur nuk ke para… Jo, me të vërtetë e kam, lërmë të të them që kur nuk ke para qëndron zgjuar natën duke menduar: nuk mund të paguaj këtë, nuk mund të bëj atë… Është e tmerrshme!

Blendi Fevziu: Në atë kohë kur donit të flinit, shkonit për të fjetur.

John Paul DeJoria: Jo, kur ke borxh shuma të madha parash nuk fle dot. Ti mendon shumë. Ndryshimi i madh është se kur vite më vonë bëra shumë para… Për t’iu përgjigjur një pyetje që nuk ma keni bëtë ende, kur e dinim që produktet Paul Mitchell do të ishin të suksesshme dhe kur do të fillonim të nxjerrim para? Çdo ditë plotësonim vetëm nevojat tona bazë. Pas dy vitesh në biznes ne ishim në gjendje të paguanim faturat tona në kohë për herë të parë. Jo thjesht i paguanim, por t’i paguanim në kohë. Atëherë na mbetën 2,000 dollarë dhe menduam se ia dolëm. Megjithatë u deshën edhe disa vite të tjera përpara se të bëhem milioner.

Blendi Fevziu: Edhe disa vite më vonë, por në fakt ndodhi shumë shpejt.

John Paul DeJoria: Po…

Blendi Fevziu: Si histori.

John Paul DeJoria: Po, mund të them që u deshën 6 vite që të bëhem milioner.

Blendi Fevziu: Histori shumë interesante. Më pas vazhduat me gjërat e tjera. Tani mund të themi që keni një perandori biznesi. Jeni pjesë e industrisë së bukurisë. Në cilat industri të tjera merrni pjesë?

John Paul DeJoria: Janë kaq shumë industri. Merremi me industrinë e bukurisë, me industrinë e pijeve të ndryshme, po ashtu merremi me pajisjet elektronike, merremi me industrinë mjekësore, po merremi shumë edhe me industrinë e energjetikës, po ashtu po merremi shumë edhe me industrinë e mbrojtjes së tokës ku përpiqemi të gjejmë mënyra për të pastruar tërë ujin që përdoret për nxjerrjen e naftës. Dhe mund të vazhdoj të radhis lloje të ndryshme industrish për një kohë të gjatë. Merremi me prodhimin dhe ndërtimin, ku krijojmë zhvillime të tëra. Jemi shumë të larmishëm./tvklan.al