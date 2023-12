Kur e planifikoi vrasjen e Liridonës? Foto e Naim Murselit në Facebook ngre dyshime

Shpërndaje







23:14 04/12/2023

Makabër dhe tronditëse është vrasja e Liridona Ademit në Prishtinë, organizator i të cilës akuzohet se është pikërisht bashkëshorti i saj Naim Murseli, i cili inskenoi ngjarjen si grabitje.

Vrasësi dhe një bashkëpunëtor në krim janë arrestuar gjithashtu nga Policia e Kosovës së bashku me Murselin për vrasjen e Liridonës.

Por prej sa kohësh e kishte organizuar Naim Murseli vrasjen e gruas së tij në sytë e fëmijëve të tyre?

Sa gjakftohtë ishte ai që të planifikonte vrasjen e gruas me të cilën ndante shtratin dhe kishte sjellë në jetë dy fëmijë?

Një postim i tij në Facebook tregon se deri sa larg arrin qenia njerëzore të shkojë, teksa kishte postuar një foto me familjen në rrjetet vetëm pak ditë përpara se të ndodhte vrasja.

Emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus e ka trajtuar me detaje këtë krim mabakër që shokoi mbarë opinionin publik shqiptar.

Naim Murseli tregohej i kujdesshëm me postimet në Facebook, për të shfaqur se ishte i lumtur me Liridonën dhe fëmijët. Fotoja e fundit e publikuar së bashku me Liridonën nga Naimi në Facebook, është 13 ditë para krimit.

“Një mbrëmje e bukur me familjen në Budva”, shkruante ai.

Në foto, të vetmit që duken të lumtur janë Liridona dhe i biri. A ishte kjo foto një mënyrë për të manipuluar opinionin pas vrasjes?

/tvklan.al