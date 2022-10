Kurorëzimi i mbretit Charles më 6 Maj 2023

23:16 11/10/2022

Pallati Buckingham thotë se ceremonia do të kombinoj traditat e lashta dhe ato moderne

Mbreti Charles III i Britanisë do të kurorëzohet në Abacinë Westminster të Londrës më 6 maj të vitit 2023 me një ceremoni tradicionale e njëtja e përdorur nga monarkët gjatë 1000 viteve të fundit, njoftoi Pallati Buckingham.

Camilla, bashkëshortja Mbretëreshë, do të jetë përkrah Mbretit dhe gjithashtu do të kurorëzohet gjatë ceremonisë historike.

Charles-i u bë monark pas ndarjes nga jeta të nënës së tij, por kurorëzimi do të shënojë një festë simbolike të mbretërimit të tij të ri.

Me shumë spektakël dhe ritual, Mbreti do të kurorëzohet si sovran dhe t’i vendoset kurora e Shtetit Perandorak në kokë.

Kurorëzimi i vitit të ardhshëm do të jetë i pari në 70 vitet e fundit. Mbretëresha e ndjerë Elizabeth II u kurorëzua në qershor 1953.

Pallati Buckingham thotë se ceremonia do të kombinojë traditat e lashta dhe ato moderne. Ceremonia do të jetë “e rrënjosur në traditat e vjetra”, të monarkisë por gjithashtu “do të pasqyrojë rolin e monarkut sot dhe do të shikojë drejt së ardhmes”.

Mbreti Charles III do të jetë 74 vjeç kur të kurorëzohet, më i moshuari në historinë e mbretërisë. Ditën e kurorëzimit shënohet gjithashtu ditëlindja e katërt e nipit të tij Archie, djalit të Princit Harry dhe Meghan.

Kurorëzimet janë mbajtur në Abacinë e Westminster të Londrës për më shumë se 900 vjet, një kishë mesjetare ku tradicionalisht zhvillohet ceremoni fetare dhe kushtetuese.

Klan News