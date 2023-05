Kurorëzimi i Mbretit Charles, Presidenti Begaj: I nderuar të përfaqësoja Shqipërinë

17:33 06/05/2023

Presidenti Bajram Begaj mori pjesë së bashku me bashkëshorten në ceremoninë e kurorëzimit Mbret të Charles III dhe Mbretëreshës Camilla.

Në një postim në rrjetet sociale, Begaj shkruan se ndihet i nderuar që përfaqësoi Shqipërinë në këtë eveniment.

“I nderuar të përfaqësojë Shqipërinë në Kurorëzimin historik të Mbretit Charles III dhe Mbretëreshës Camilla. Duke çmuar lidhjen tonë të fortë me Mbretërinë e Bashkuar, u dërgojmë urimet tona më të mira Madhërive”, shkruan Presidenti Begaj. /tvklan.al

Honored to represent Albania at the historic Coronation of King Charles III and Queen Camilla.



We cherish our strong ties with the United Kingdom and send our best wishes to Their Majesties.



@RoyalFamily pic.twitter.com/uWP0MgEDpM