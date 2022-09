“Kurrë nuk shkoi në shkollë muzike, por violinën nuk e hoqi nga dora”, Fevziu shpreh ngushëllimet për Hetem Qerimaj

22:24 13/09/2022

Hetem Qerimaj, “Mjeshtri i Madh” i violinës është ndarë nga jeta këtë të martë në moshën 88-vjeçare. Lajmin për shuarjen e tij i trishtoi të gjithë artdashësit shqiptarë. Në nderim të figurës së tij, Blendi Fevziu, në hyrje të emisionit të tij “Opinion” në Tv Klan, i shprehu ngushëllimet familjarëve duke e cilësuar violinistin si një nga figurat më të talentuara të muzikës shqiptare, figurë që “Jetoi me pasionin për muzikën dhe vdiq me pasionin për muzikën”.

Blendi Fevziu: Para se të filloj me të ftuarit, doja të bëja një shprehje ngushëllimi. Hetem Qerimaj, një prej violinistëve më të mirë të Shqipërisë, një violinist që kurrë nuk studioi për violinë, kurrë nuk studioi në një shkollë muzike, por që padyshim ishte një nga virtuozët e jashtëzakonshme që Shqipëria kishte, një prej atyre njerëzve që kur luante në violinë mbyllte sytë, një prej atyre njerëzve që deri ditën e fundit të jetës së tij, në një kuptim, nuk e hoqi violinën e tij nga dora, që siç e quante ai, ishte pasioni i tij i madh… Ne do të përgatisim një kronikë përmbledhëse për të, por në radhë të parë dua t’i shpreh ngushëllimet gjithë familjes së tij dhe të gjithë të afërmve, një familje që për disa breza rresht vazhdon të trashëgojë pasionin për muzikën. Duke shprehur ngushëllimet për një personazh të rrallë, që siç thashë, jetoi me pasionin për muzikën dhe iku nga kjo botë me pasionin për muzikën dhe për punën./tvklan.al