Kurti dhe Vuçiç, marrëveshje për të zhdukurit. Nuk ka konsensus për bashkësinë e komunave serbe

Shpërndaje







23:47 02/05/2023

Serbia ka rënë dakord që të vërë në dispozicion të Kosovës të gjitha të dhënat për gjetjen e mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës, në periudhën nga 1 Janari i vitit 1998 deri më 31 Dhjetor 2000.

Kjo u arrit gjatë bisedimeve mes Kryeministrit Albin Kurti dhe Presidentit Aleksandër Vuçiç, në prani edhe të përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel.

“Në këtë takim filluam me një notë të lartë pozitive që u dakorduam për tekstin e marrëveshjes të shndërruar për çështjen e të pagjeturve, të zhdukurve me dhunë nga lufta në Kosovë. E dimë që janë edhe 1617 të pagjetur dhe këtu viktima nuk janë vetëm ata që janë rrëmbyer, por edhe familjet, i gjithë populli e gjithë shoqëria”, tha Kryeministri i Kosovës Albin Kurti.

Shefi i diplomacisë së BE-së, Josep Borrell vlerësoi arritjen e kësaj marrëveshjeje. Por palët nuk mundën të gjejnë mirëkuptim për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Presidenti Vuçiç: Në vitin 2015, unë dhe Kryeministri i atëhershëm i Kosovës, Isa Msutafa nënshkruam parimet për Asociacionin dhe tani ata po heqin dorë nga të gjitha parimet, duke thënë se askush nuk mund t’i pranojë ato, sepse kështu e thotë Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Ata, ose do ta pranojnë atë për të cilën është rënë dakord në vitin 2015, ose do të jetë fundi i gjithçkaje.

Përfaqësuesi i lartë i BE, Borrell: Palët kanë ndërmarrë një hap të rëndësishëm dhe simbolik drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kjo marrëveshje është bërë para 10 viteve. Sot para palëve, ekipi i përbërë nga serbë të Kosovës, është prezantuar drafti i parë, po nuk është përfundimtar. Kjo është në përputhje me pikën 7 të marrëveshjes.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti tha se e kishte refuzuar draft-statutin e prezantuar nga ekipi serb, duke e vlerësuar anti-kushtetues dhe që nuk përkon me vlerat europiane për të drejtat e pakicave. Kurti shtoi se ka prezantuar një draft-vizion të Kosovës për këtë çështje.

Tv Klan