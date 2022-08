Kurti dhe Vuçiç “përplasen” para takimit të Brukselit

18:30 11/08/2022

Presidenti serb skeptik për arritjen e një marrëveshjeje

Një javë para takimit në Bruksel, Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksander Vuçiç po japim sinjal që nuk pritet një ndonjë marrëveshje mes palëve. Në një intervistë për agjencinë Rojters, Kurti përsëriti edhe një herë shqetësimet për një përballje të armatosur, me të që e quan si një fqinj autokrat.

“Unë jam një kryeministër i përgjegjshëm dhe duhet t’u them të vërtetën qytetarëve të mi. Nuk po them se do të na sulmojnë këtë javë apo tjetrën, por do të ishte totalisht e papërgjegjshme që përballë gjithë këtyre politikave agresive të Beogradit të përjashtosh mundësinë e një konflikti të ri. Është i mundur”.

Ai shton Kosova është e përgatitur t’i përgjigjet një sulmi të mundshëm, mes tensioneve në rritje me komunitetin serb në veri të vendit dhe se nuk ka frikë.

Nga ana tjetër presidenti Vuçiç, sipas Radio Europa e Lirë, ka deklaruar se është skeptik në lidhje me ndonjë rezultat të mundshëm në takimin që iniciohet nga përfaqësuesi i lartë BE-së, Jozef Borrell.

“Po shkoj në Bruksel për të biseduar, nuk shpresoj për ndonjë rezultat, por po shkoj për bisedime. Atyre nuk u intereson se çfarë do të thotë Beogradi, kështu që unë as nuk e di se për çfarë është dialogu. Ata që deklaruan se duhet të bisedohet për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe që duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, më lejoni që t’i pyes ata se a po bëjnë shaka? Çfarë kemi negociuar.”

Vuçiç po ashtu tha se ka informacione për plane lidhur me veriun e Kosovës.

“Ata po përgatisin likuidimin e popullit tonë në veri. Kërkesa ime për shtetet e QUINT-it është që të mos e bëjnë këtë, Kurti të mos i gënjejë ata. Nuk ka pasur të shtëna në veri, nuk do të lejojmë askënd që të hapë zjarr ndaj ushtarëve dhe policëve tanë në Serbinë qendrore, madje as ndaj NATO-s. Unë u kërkoj që të mos synojnë të bëjnë diçka të tillë”.

Vendimi per reciprocitetin tensionoi situatën në veri të Kosovës dhe qeveria Kurti e shtyu zbatimin në Shtator. Kjo pritet të jetë edhe pika e nxehtë e tryezës së 18 Gushtit.

