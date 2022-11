Kurti dhe Vuçiç takohen të hënën në Bruksel

23:19 20/11/2022

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, pritet të takohen të hënën në mëngjes në Bruksel, konfirmuan veçmas të dyja palët.

Takimi është një përpjekje të re e Bashkimit Evropian për të gjetur një zgjidhje për situatën në veriun e Kosovës.

Shefi i Politikës së Jashtme të BE-së Josep Borrell duke paralajmëruar takimin tha se duhet ulur tensionet dhe “të ndalojmë së shkojmë nëpër menaxhimin e përhershëm të krizave dhe në vend të kësaj të fillojmë të ecim drejt normalizimit të marrëdhënieve”.

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs



We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead