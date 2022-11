Kurti e Vuçiç takojnë Borrellin në Paris

21:20 11/11/2022

Thirrje serbeve të Kosovës të kthehen urgjentisht në institucione, Kosova të formojë asociacionin

Kryediplomati europian Josep Borrell bisedoi me presidentin e Serbisë, AleksandarVuçiç dhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në takime të ndara gjatë Forumit të Paqes në Paris. Sipas Brukselit, diskutimet kishin në fokus ndihmën e dy palëve për të gjetur zgjidhjet e nevojshme urgjente për krizën aktuale dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në terren.

Përfaqësuesi i lartë, Borrell i shoqëruar nga përfaqësuesi i posaçmi BE-së, Miroslav Lajçak, përsëriti se palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të tregojnë gatishmëri për kompromis.

“Serbët e Kosovës duhet të kthehen menjëherë në institucionedhe të rifillojnë detyrat e tyre, dhe Kosova duhet t’i harmonizojë veprimet e saj, në lidhje me targat, me marrëveshjet e kaluara të dialogut dhe të nis negociatat për themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe, pa vonesa të mëtejshme. Këto detyrime, të ndërmarra në kuadër të dialogut, mbeten të vlefshme dhe të detyrueshme”, tha ai.

Vetë Kurti përsëriti se “propozimi franko-gjerman, që ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, për një marrëveshje me Serbinë “shërben si bazë e mirë për diskutime të mëtejshme”, tha Josep Borell, kryediplomati i BE-së.

Në të njëjtën kohë, përfaqësuesi i lartë Borrell nënvizoi rëndësinë e të përmbajturit nga çdo veprim i njëanshëm dhe retorikë nxitëse.

“Me luftën që po ndodh në Ukrainë, Europa nuk mund të ketë një tjetër konflikt në tokën e saj. Është përgjegjësi e palëve që ta shmangin këtë për të mirën e popujve të tyre”, tha Borrell.

Përfaqësuesi i lartë do të informojë shtetet anëtare të BE-së të hënën, në Këshillin e Punëve të Jashtme, rreth diskutimeve të tij dhe do të japë analizën e tij rreth situatës.

