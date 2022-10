Kurti ftesë partive politike

18:16 20/10/2022

Takimi pas propozimi të ri të SHBA-ve për dialogun me Serbinë

Në kohën i emisarët e SHBA-së dhe BE-së Gabriel Escobar e Miroslav Lajçak po vizitojnë vazhdimisht Kosovën e Serbinë ndërsa u përmend që arritja e një marrëveshjeje finale me Serbinë është çështje javësh kryeministri Kurti u ka bërë ftesë krerëve të partive politike opozitare për një takim të premten në mesditë.

Në këtë ftesë nuk janë specifikuar temat për të cilat do të diskutohet.

Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar informata shtesë në mënyrë që të vendos nëse do të marrë pjesë në takim. “Ende nuk kemi marrë përgjigje nga zyra e kryeministrit”, u përgjigjën shkurt për Tv Klan nga zyra për media e PDK-së.

Edhe herën e kaluar PDK kishte refuzuar të marrë pjesë në takimin e ftuar nga Kurti pasi në të nuk do të diskutohet për marrëveshjen gjithëpërfshirëse me Serbinë, por vetëm çështjet teknike për dialogun, ndërsa LDK e AAK i ishin përgjigjur pozitivisht ftesës, por e kritikuan Kurtin pas takimit se i ka informuar vetëm sipërfaqësisht për dialogun.

Derisa Escobar gjatë vizitës në Kosovë i ka kërkuar 10 muaj afat shtesë kryeministri Kurti për zëvendësimin e targave serbe në RKS. Zyra për media e kryeministrit në një përgjigje me shkrim për Tv Klan, thotë se i kuptojnë shqetësimet e zv/ndihmës sekretarit amerikan dhe i ndajnë ato me të, por siguria dhe paqja janë vlera me interes jetik i përbashkët.

“Njëkohësisht, ne kemi për obligim sundimin e ligjit, kushtetutshmërinë, vendimet qeveritare. Njëra nuk bën ta përjashtojë tjetrën”.

Afati për zëvendësimin e targave serbe në RKS përfundon më 31 tetor.

