Në kohën kur dështoi përpjekja e 11 -të për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti i është drejtuar me një letër kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës ku ka shprehur interesimin për një koalicion qeverisës me këtë parti.

“Në sigurisht që kemi dallime në bindje politike e në politikat qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarëve si prioritet”, thuhet në letrën e Kurtit.

Në letër Kurti ka shprehur bindjen se votuesit e të dyja partive preferojnë një koalicion të tillë.

“Jam i bindur që edhe votuesit e LDK-së e sot preferojnë më së shumti koalicionin me LVV-në. Edhe votuesit e LVV-së e preferojnë po ashtu me së shumti koalicionin me LDK-në, pse të mos e bëjmë? LVV-ja nuk është e interesuar për koalicion me PDK-në”, thuhet në letër.

Letra e Kurtit për Abdixhikun, më 5 maj 2025.

Abdixhiku u, ka thënë se do të ketë përgjigje zyrtare nga partia.

E Kurti nuk ka preferuar të përgjigjet para mediave, por letrën e ka komentuar deputeti i VV-së Hekuran Murati.

Vetëvendosje ka fituar 48 ulëse në zgjedhjet e 9 Shkurtit. Deri më tani nuk ka arritur të sigurojë numrin e votave për formimin e qeverisë, bllokada ka ngecur te konstituimi i Kuvendit edhe përkundër 11 insistimeve.

