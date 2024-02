“Kurti ka dështuar në diplomaci”

16:49 03/02/2024

Analistët: As këtë vit nuk do ketë njohje të reja

Ashtu si në 3 vitet e shkuara edhe gjatë 2024 analistët nuk presin që Kosova të ketë njohje të reja ndërkombëtare.

Profesori Dritëro Arifi, thotë se vetëm një koordinim i fuqishëm ndërmjet ShBA-së dhe BE-së mund të sjell zhvillime në këtë drejtim.

“Mendoj që vetëm një punë konsistente dhe me një koordinim të fuqishëm me ShBA dhe BE mund të arrijmë diçka, për ndryshe sa i përket aspektit tonë edhe po t’i punësojmë edhe 1000 ambasadorë ndërkombëtar nuk do të arrijmë suksesin”, tha ai.

Për analistin politikë, Shemsi Jashari kjo situatë është e kushtëzuar edhe nga dialogu Kosovë-Serbi, i cili prej muajsh është bllokuar.

“Niveli i përfaqësimit të Kosovës ka ngecje në nivelin ndërkombëtar edhe fakti që presoni që bashkësia ndërkombëtare e ka vendosur në raport me negociatat Kosovë-Serbi, ku shpeshherë raportet ndërkombëtare janë kushtëzuar me përparimin në tavolinën e dialogut”.

Njohja e fundit e Kosovës erdhi nga Izraeli, me ndërmjetësimin e ish-presidentit të ShBA-së, Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Atë kohë, kryeministër i Kosovës ishte Avdullah Hoti.

