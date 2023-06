Kurti: Lirimi i tre policëve na gëzon, por Serbia duhet të mbajë përgjegjësi

11:14 26/06/2023

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka konfirmuar lirimin e tre policëve që u rrëmbyen nga forcat serbe. Edhe pse të lumtur me lirimin e tyre, Kurti thotë se rrëmbimi dhunon të drejtat e njeriut dhe se agresioni serb duhet të mbajë përgjegjësi.

“Mund të konfirmojmë se 3 policët e rrëmbyer janë liruar. Ndonëse jemi të gëzuar që ata do të mund të kthehen tek familjet e tyre, ky rrëmbim konsiston në dhunimin serioz të të drejtave të njeriut dhe duhet të dënohet. Agresioni serb duhet të mbahet përgjegjës”, shkroi Kurti.

Kujtojmë që ditën e sotme, Gjykata e Kralevës i ka komunikuar tre policëve aktakuzën dhe se ata mund të mbrohen në gjendje të lirë./tvklan.al

We confirm that the 3 kidnapped police officers have been released. Even though we are joyous that they get to return to their families, this abduction consists of a serious human rights violation & must be reprimanded. The Serbian aggression must be held accountable.