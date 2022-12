Kurti: Situata me barrikadat nuk mund të tolerohet

Shpërndaje







18:22 24/12/2022

“Pas Krishtlindjes takohem me kreun e KFOR”

Qeveria e Kosovës nuk do të lejojë dhe për shumë kohë barrikadat që serbët kanë vendosur në veri. Kryeministri Albin Kurti bëri të ditur se pas Krishtlindjes do të takohet me komandantin e KFOR-it pasi kjo gjendje nuk mund të tolerohet më.

“KFOR-i ka kërkuar kohë, dhe meqë sot është Krishtlindja, pas Krishtlindjes duhet ta kemi një takim me komandantin e KFOR-it. S’mund të tolerohet kjo gjendje. Në atë takim që presim ta kemi pas Krishtlindjes me Komandantin e KFOR-it besoj do të sqarohet gjithçka dhe do t’iu japim përgjigje”.

Ai ka theksuar se barrikadat nuk janë vendosur nga qytetarët, por nga njerëz të armatosur që i shërbejnë Beogradit.

“Tash lirinë e lëvizjes s’e kemi meqë kemi barrikada. Dhe këto barrikada janë të njerëzve të uniformuar dhe të armatosur. Janë të pozicionuara në atë mënyrë që ta mbrojnë personin e armatosur që të shtijnë në veturat që vijnë sesa të bllokojnë rrugët”.

Barrikadat në veri të Kosovës u vendosën dy javë më parë në shenjë proteste ndaj arrestimi nga ana e Policisë së Kosovës të një ish-efektivi serb që kishte marrë pjesë në sulmet ndaj institucioneve zgjedhore. Serbët kanë vendosur tre kushte për largimin e këtij barikadave përfshi këtu lirimin e të arrestuarve dhe tërheqjen e njësive special nga veriu.

Tv Klan