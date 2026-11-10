Nga forumi i paqes në Paris, kryeministri Albin Kurti foli edhe për gjykatën speciale të Hagës, duke u ndalur te mundësia ligjore e apelimit në rast të pakënaqësisë së vendimeve të dhëna.
“Sa i përket drejtësisë ndërkombëtare, vetëm një fjali: Nëse nuk jeni të kënaqur me aktgjykimin, bëni përpjekjet e nevojshme në apel. Dhe mos ndaloni kurrë së besuari në të vërtetën dhe së punuari për drejtësi”, tha Kurti.
Këtë përgjigje Kurti e dha pas pyetjes së bërë nga paneli për parimin se ‘ligji duhet të jetë mbi politikën’, si dhe për mënyrën se si mund të lehtësohen procedurat e drejtësisë ndërkombëtare, duke marrë parasysh zhvillimet në Hagë dhe perceptimin publik në vendin e tij.
Në Kosovë vendimi i 16 shtatorit të Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin me 81 vite burgim të katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës shkaktoi reagime të forta.
Kuvendi po amendon ligjin për gjykatat Speciale, ndërsa qeveria dhe faktorët e tjerë politik po me anë të një të grupi të posaçëm po koordinohen për veprimet për të ankimuar në apel këtë vendim.
Grupi i ngritur nga qeveria kryesohet ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ndërsa në përbërje ka përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të grupeve parlamentare.
Detyrë e grupit është koordinimi i mbështetjes institucionale, juridike dhe diplomatike për procesin e apelit dhe bashkëpunimi me ekipet mbrojtëse.
Në mandatin e tij përfshihet edhe dokumentimi dhe afirmimi i së vërtetës historike për luftën e Kosovës, përmes analizimit të dokumentacionit historik, juridik dhe gjyqësor.
/tvklan.al