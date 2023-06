Kurti prezanton planin me 5 pika për normalizim: Do të shpallim zgjedhje të parakohshme në veri

11:37 13/06/2023

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në një konferencë për mediat pas takimit që zhvilloi mëngjesin e kësaj të marte me ambasadorët e vendeve të QUINT-it, shpalosi planin me 5 pika të qeverisë së tij, për normalizimin e situatës në veri. Planin, i cili parashikon edhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në 4 komunat me shumicë serbe, Kurti tha se ia kishte prezantuar edhe ndërkombëtarëve.

“Ditën e fillova me një takim me ambasadorët e QUINT-it dhe i njoftova me propozimin e qeverisë së Kosovës. Dje në orën 12:00 kam pasur një telefonatë me Përfaqësuesin e Lartë të BE-së, Borrell, në lidhje me situatën në komunat në veri. Dje pasdite kam qenë në komunikim të vazhdueshëm me të Dërguarin për Dialog, Lajçak dhe njëkohësisht në mbrëmje dhe me ambasadorin amerikan në Kosovë, Hovenier. Kam shprehur përkushtimin dhe angazhimin për de-përshkallëzimin e situatës në komunat në veri dhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Unë i kam ofruar Borrell dhe vendeve të QUINT-it një listë me hapa konkretë që i kontribuojnë direkt dhe menjëherë de-përshkallëzimit të situatës dhe kthimit në dialog;

1-Sundimi i ligjit në 4 komunat veri të Kosovës. Situata në veri nuk është normale për një kohë të gjatë, por përshkallëzimi më 29 Maj, e bën urgjente sjelljen para drejtësisë të gjithë atyre që ushtruan dhunë ndaj policisë, ushtarëve të NATO-s dhe gazetarëve. Pra e para pikë në letrën time drejtuar Borrell, pas telefonatës, është sundimi i ligjit në 4 komunat e Kosovës. Të sigurohet, të krijohet menjëherë, duke përfshirë ndër të tjera identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejtë, të gjithë anëtarëve të grupeve kriminale që sulmuan policinë e Kosovës, pjesëtarët e NATO-s dhe gazetarët. EULEX është i ftuar të monitorojë thelbin e proceseve gjyqësore të lidhura me gjykimet.

2-Grupet e dhunshme tërhiqen menjëherë nga territori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. Në bazë të parimit të proporcionalitetit, prania e policisë së Kosovës në 3 objektet komunale në veri do të zvogëlohet, në përputhje me rrethanat.

3-Policia e Kosovës dhe KFOR, apo EULEX, do të kryejnë vlerësime të përbashkëta të sigurisë çdo 15 ditë, për të garantuar një ambient të sigurt dhe pa rreziqe për të gjithë dhe për të mbështetur masat e sundimit të ligjit.

4-Qeveria e Kosovës do të koordinohet me të gjithë aktorët dhe do të shpallë zgjedhje të parakohshme në 4 komunat në veri. Zgjedhjet e reja duhet të organizohen në një atmosferë zgjedhore të lirë, demokratike dhe të pa penguar, liberale.

5-Kosova dhe Serbia rikthehen menjëherë në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli. BE siguron një plan renditje të drejtë dhe të balancuar për zbatimin e marrëveshjes bazike, Bruksel 27 Shkurt, dhe aneksin e zbatimit të saj, Ohër 18 Mars. Udhëheqësit e të dy shteteve takohen në një nivel të dialogut të lartë në Bruksel, gjatë kësaj jave”, tha Kurti./tvklan.al