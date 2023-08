Kurti takohet me Lajçak, diskutim për mundësitë e një takimi të nivelit të lartë në Shtator

21:57 28/08/2023

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak.

Në njoftimin e lëshuar thuhet se ata diskutuan për procesin e dialogut dhe rëndësinë e zbatimit të plotë të Marrëveshjes Bazike dhe Aneksit të saj pa kushtëzime.

“Kryeministri tha në dritën e fjalimit të Presidentit të Këshillit Evropian për integrim të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 është e rëndësishme që të ketë avancim drejt normalizimit të plotë me njohje reciproke. Në lidhje me situatën në katër komunat në veri të Kosovës, Kryeministri kujtoi që tashmë kemi një situate të de-eskaluar e cila nuk duhet të ri-eskalohet. Kosova tashmë është duke punuar në legjislacionin dytësor për zgjedhjet e hershme të cilave duhet t’ju prijë një fushatë e hapur, pa frikësime dhe shantazhe e pasuar me zgjedhje të lira e demokratike”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Aty u diskutuan edhe për mundësitë për një takim të radhës të nivelit të lartë në Bruksel gjatë Shtatorit. /klankosova