Kush e solli Xhisiela Malokun në “Opinion”?

25-vjeçarja Xhisiela Maloku, e reja që fillimisht denoncoi dhunë dhe përdhunim nga Rexhep Rraja, djali i deputetit të Partisë Socialiste, Rrahman Rraja, por më pas i hodhi poshtë duke theksuar se gjithçka e kishte bërë për xhelozi, ishte e ftuar në “Opinion” mbrëmjen e sotme.

Pyetjes së gazetarit Mentor Kikia, se me çfarë kishte ardhur në “Opinion” dhe se me çfarë kishte shkuar edhe në mediat e tjera që ka dhënë intervistë, e reja iu përgjigj se kishte ardhur me taksi. Por pasi u tha se ishte parë me një makinë dhe persona të tjerë dhe jo me taksi, ajo ndryshoi version.

Maloku: Kam ardhur me taksi.

Mentor Kikia: Dëshmitë e mia thonë se nuk ke ardhur me taksi.

Maloku: Mund ta verifikoni.

Fevziu: Në ‘Top Channel’ gazetarja Anila Hoxha ka thënë se ju keni shkruar me një makinë shoqëruese, jo me taksi.

Fevziu: Çfarë problemi është kjo?

Maloku: Si çfarë problemi është kjo?

Fevziu: Jo problemi është se keni thënë se keni ardhur me taksi, jo se ka ndonjë problem.

Maloku: Është sepse unë nuk dua të bëj publike jetën e të gjithë njerëzve, rreth meje, për këtë arsye, taksi, apo me çfarë udhëtoj… unë kam plot njerëz që më ndjekin. Kjo është intervista ime, që e dhashë me vullnetin tim të lirë dhe nën kërcënimin e askujt. /tvklan.al