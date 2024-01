Kush është kryeministri i parë shqiptar i RMV? Talat Xhaferi rrëfen jetën e tij në Opinion

00:05 30/01/2024

Talat Xhaferi prej mesditës të së dielës ka hyrë në histori, si kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan ai ka bërë një rrëfim të hollësishëm të jetës së tij që nga fëmijëria e deri në momentin e marrjes së detyrës së kryeministrit.

I lindur në një familje shqiptare të Maqedonisë së Veriut me orgjinë nga Mati i Shqipërisë, Xhaferi morri një arsimim ushtarak në shkollat e ish-Jugosllavisë për t’u angazhuar më pas edhe në ushtrinë e saj.

Më pas ai u angazhua në ushtrinë maqedonase, ku do të zhvillonte karrierën e tij ushtarake deri vitin 2001 kur ai do të dezertonte sërish dhe do t’i bashkohej luftës së UÇK-së.

Pas luftës, ai iu përkushtua politikës duke u bërë një nga themeluesit e BDI-së që shumë shpejt do të kthehej në një nga forcat kryesore të faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut.

Prej atëherë ai do zgjidhej për disa mandate si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, ministër, ndërsa për dy mandate radhazi mbajti edhe postin e lartë të kryetarit të Kuvendit.

Ndonëse me një mandat të kufizuar, Xhaferi zgjedhjen e tij në si kryeministër e sheh edhe si një moment kthese dhe motivimi për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut.

