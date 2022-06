Kush është tigri i qeverisë? Rama: Na ngeli djali si zdap në derë!

Shpërndaje







20:45 08/06/2022

Gjatë një feste në ambasadën britanike, Presidenti Ilir Meta i ka thënë ambasadorit britanik se ministri Arben Ahmetaj në fakt quhet tigër.

Në Ohër u mbajt takimi i radhës në kuadër në nismës “Ballkani i hapur”. Kryeministri Rama tha, se nuk do të presë më për dasmën me Europën, por kur ajo të ndodhë ne do të jemi gati.

Rama e quajti Ballkanin dhëndri dhe Europën nusja dhe tha se është e rëndë të ngelë në derë dhëndri sa një zdap./tvklan.al