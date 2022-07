Kushi: Rriten me 6 % pagat e punonjësve të sistemit arsimor parauniversitar

Shpërndaje







12:37 06/07/2022

Pas mbledhjes së qeverisë, Ministrja e Arsimit Evis Kushi ka dhënë lajmin se që nga data 1 Korrik, pagat e të gjithë punonjësve të sistemit arsimor parauniversitar do të rritet me 6 % . Kushi bëri të ditur se janë 36 mijë e 700 punonjës të arsimit që përfitojnë nga kjo rritje page.

Evis Kushi: Ndihem e privilegjuar për të dhënë lajmin e mirë për të gjithë punonjësit e sistemit tonë parauniversitar. Në mbledhjen e qeverisë, finalizuam angazhimin që kemi ndërmarrë kur miratuam buxhetin. Konkretisht, angazhimi me rritjen me 6 për qind të pagave të të gjithë punonjësve të gjithë sistemit arsimor parauniversitar. Në total, janë 36 mijë e 700 punonjës që do të përfitojnë nga rritja e pagave që prej datës 1 Korrik, ku vlen të theksoj se për herë të parë po rritet dhe paga e punonjësve psiko-social dhe të oficerëve të sigurisë.

Gjatë fjalës së saj, Kushi ka theksuar se do të ketë një rritje me 10 % shtesa e pagës e orës suplementare për të gjithë mësuesit.

Evis Kushi: Do të ketë një rritje dhe për orët suplementare të mësuesve, sot po rriten me 10 përqind shtesa e pagës e orës suplementare për të gjithë mësuesit./tvklan.al