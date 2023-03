Kushtet për kthimin e Messi

23:40 30/03/2023

Te Barcelona ënderrojnë yllin argjentinas, por për këtë duhet të ndodhin tre gjëra

Me verën që po afron, Leo Mesi duhet që të vendosë edhe për të ardhmen e tij. Për yllin argjentinas ka interes nga SHBA, Arabia Saudite, por dëshira është e madhe që ai të rikthehet te Barcelona, aty ku bëri historinë.

Por që 35-vjeçari të rivishet blaugrana, duhet që të përmbushen 3 kushte. E para është më e thjeshta; trajneri Xavi duhet që të ketë dëshirë për ta pasur sulmuesin në ekip.

Tekniku i cili ka luajtur dhe fituar shumë me Mesin do të dëshironte që ta kishte atë në skuadër, pasi i përshtatet në mënyrë perfekte planeve të tij.

Kushti i dytë është më i vështirë, pasi Mesi do të duhej që të rivendoste komunikimin me presidentin Laporta, i cili ishte ai që ndërpreu historinë e argjentinasit me katalanasit.

Kurse kushti i tretë është më i rëndësishmi e ka të bëjë me financat.

Si fillim, Barcelona duhet që të ulë kufirin e rrogave deri në 200 milionë Euro, duke shitur lojtarë e ulur pagesat, e më pas mund të flitet për akordin me Mesin. Në të kundërt, rikthimi i madh do të mbetet vetëm një ëndërr.

Klan News