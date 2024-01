“Kushtetuesja” lë në fuqi marrëveshjen Rama-Meloni

Shpërndaje







17:42 29/01/2024

“Nuk cenohet integriteti territorial dhe të drejtat e njeriut”

Gjykata Kushtetuese lë në fuqi marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët duke lejuar ratifikimin nga ana e parlamentit pas pezullimit që i kishte bërë. Në vendimin e marrë kësaj të hëne kjo gjykata thotë se ka analizuar konceptin e marrëveshjes ndërkombëtare që ka të bëjë me territorin, në dy aspekte: aspektin fizik dhe atë judiksional lidhur me sovranitetin.

“Protokolli për Migracionin nuk cakton kufij territorialë dhe as nuk ndryshon integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë, ndaj ai nuk përbën marrëveshje që ka të bëjë me territorin në aspektin fizik. Ai nuk krijon të drejta dhe liri të reja kushtetuese dhe as nuk sjell kufizime shtesë në të drejtat dhe liritë ekzistuese të njeriut, përtej atyre që parashikohen nga rendi juridik shqiptar.”

Gjithashtu Gjykata në argumentat e paraqitur në vendimin e zbardhur thekson se në dy kampet që do të ngrihen për emigrantët, do të zbatohet juridiksioni i shtetit italian dhe atij shqiptar dhe asnjëra nuk e përjashton tjetrën.

“E drejta ndërkombëtare e detyrueshme për Republikën e Shqipërisë, që lidhet me çështjet e migracionit dhe azilit është po ashtu e zbatueshme edhe nga autoritetet italiane për shkak të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare edhe prej Republikëssë Italisë. Gjykata Kushtetuese konstatoi se për të drejtat dhe liritë e njeriut vepron një juridiksion i dyfishtë, që do të thotë juridiksioni italian në dy zonat në fjalën nuk përjashton juridiksionin shqiptar.”

Gjykata e cilëson të ligjshëm negocimin nga ana e qeverisë që u mbështet në traktatin e Miqësisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë të vitit 1995.

30 deputetë të opozitës çuan në kushtetuese marrëveshjen duke e cilësuar të jashtëligjshme, që sipas tyre, cenonte të drejtat e njeriut dhe nuk u konsultua me presidentin.

Klan News