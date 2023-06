Kushtetuesja “rrëzon” opozitën për portin

20:11 16/06/2023

Ankimuesit kërkonin rrëzimin e marrëveshjes

Gjykata Kushtetuese rrëzon një tjetër padi opozitës. Kësaj here bëhet fjalë për kërkesën e paraqitur për Portin turistik të Durrësit, me anë të së cilës 37 deputetë kërkonin shfuqizimin e marrëveshjes me Emiratet e Bashkuara Arabe.

Opozita e cilësonte marrëveshjen korruptive duke pretenduar se nëpërmjet saj do të grabitet pasuria publike për interesa private.

Projekti “Durrës Yacht & Marina” parashikon një investim prej 2 miliardë Dollarë.

