Kushtetuesja “rrëzon” opozitën

Shpërndaje







19:59 15/06/2023

VKM e qeverisë për ndërtimet pa leje, kushtetues

Vendimi i qeverisë për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për konfiskimin e objekteve të ndërtuara pa leje, do të vijojë të jetë në fuqi.

Gjykata Kushtetuese vendosi të rrëzojë kërkesën e një grupi deputetësh të opozitës për shpalljen antikushtetuese të vendimit të Këshillit të Ministrave dhe ta lërë atë në fuqi. Kërkesa e firmosur nga 28 deputetë të Partisë Demokratike u depozitua në Gjykatën Kushtetuese Tetorin e vitit të kaluar.

Në vjeshtën e vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për konfiskimin e ndërtimeve pa leje, i cili përcakton se pronarët e pallateve, ose duhet ta blejnë ndërtimin pa leje me çmim tregu dhe në këtë mënyrë u legalizohet, ose në të kundërt ai ndërtim do të sekuestrohet dhe do të përdoret për qëllime publike.

Sipas Partisë Demokratike, qeveria me këtë vendim i jep amnisti penale një kategorie të caktuar personash, pa ligj të miratuar me 3/5 e votave në Kuvend, duke cënuar në të njëjtën kohë edhe hierarkinë e akteve normative.

Të gjitha këto pretendime, nuk e bindën Gjykatën Kushtetuese, e cila i hodhi poshtë.

Gjykata bën të ditur se vendimi i zbardhur pritet të bëhet publik në ditët në vijim.

Tv Klan