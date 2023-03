Kushtetuta e re e RMV, LSDM: Gati të bisedojmë me partitë

17:44 22/03/2023

Kovaçevskit i duhen votat e 6 deputetëve

Më 23 Mars 2004, Maqedonia e Veriut dorëzoi kërkesën për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas afro dy dekadash sfida kryesore e vendit drejt rrugëtimit BE-së, mbeten ndryshimet kushtetuese. Kushti i Brukseli për avancimin e procesit është që bullgarët të përfshihet në Preambulën e Kushtetutës. Por shumica aktuale, LSDM -ja e Dimitar Kovaçevskit zotëron 74 vota dhe i nevojiten 6 vota për realizimin e ndryshimeve kushtetuese.

Socialdemokratët pavarësisht se nuk zotërojnë 2/3 e votave, besojnë se një numër i madh i deputetëve do t`i votojnë ndryshimet kushtetuese.

“Bëjmë me dije se si parti e përgjegjshme politike, në tryezë do t`i shtrojmë të gjitha argumentet, do të bisedojmë me të gjitha partitë politike, për shkak se me rëndësi është të vazhdohet rruga evropiane e vendit. Është edhe premtimi ynë që Maqedonia e Veriut sa më shpejt të jetë pjesë e BE-së”, tha Darko Kaevski, deputet i LSDM-së.

Sakaq partia kryesore e opozitës VMRO-DPMNE-ja opozitare ka hedhur poshtë idenë e qeverisë Kovaçevksi, që të dërgojë një përfaqësues të saj në grupet e punës për ndryshimet kushtetuese, me të cilat, bullgarët dhe bashkësi tjera duhet të futen në Kushtetutë.

VMRO-DPMNE-ja vazhdimisht ka përsëritur qëndrimin se ndryshimet kushtetuese nuk do të ndodhin në këtë përbërje parlamentare, duke kërkuar zgjedhje të reja parlamentare.

Klan Macedonia