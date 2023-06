Kushti i Icardi për Galatasaray, sulmuesi argjentinas dëshiron të rrijë në Stamboll

18:35 28/06/2023

Mauro Icardi dëshiron që të vazhdojë të luajë te Galatasaray, por ai ka kushtet e tij për klubin turk.

Argjentinasi që refuzoi një ofertë nga Arabia Saudite, ku do të përfitonte 25 mln euro në sezon, i ka kërkuar klubit nga Stambolli një pagesë prej 10 mln eurosh në një vit.

Aktualisht Galatasaray nuk mund t’i japë më shumë se 6 mln euro në një sezon, nisur nga rregullat e Fair Play-t Financiar. Klubi turk është në kërkim të sponsorëve për të kënaqur 30-vjeçarin.

Më pas, do të ulet në tavolinë me PSG për të negociuar blerjen e futbollistit. Ikardi ka rilindur te Galatasaray pas përvojës së trazuar te klubi parisien, që ende mban kartonin e tij.

Argjentinasi ka shënuar 21 gola dhe 7 assiste, duke dhënë një kontribut në fitimin e titullit të 23 kampion. Lojtari është kthyer si në kohët e arta tek Interi, i saktë dhe prodhimtar përpara portës.

Ikardi ndihet i vlerësuar te Galatasaray dhe nuk do të donte të largohej. Edhe drejtuesit e klubit turk duan që të vazhdojnë bashkëpunimin me të. Kontrata me PSG, Ikardit i përfundon në verën e 2024 dhe parisienët janë gati që ta lënë të lirë që të mund të kursejnë 9 mln euro në një sezon.

Klan News