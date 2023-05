Kutia e fundit vendos kush do të drejtojë Himarën, festë para KZAZ

Shpërndaje







10:05 15/05/2023

Teksa në Bashkinë e Himarës po numërohet kutia e fundit e fshatit Kudhës, banorët kanë dalë në mbështetje të kandidatit të “BF-së”, Fredi Belerit në KZAZ ku po zhvillohet procesi i numërimit të votave.

Kjo do të jetë kutia që do të vendosë përfundimisht se kush do të drejtojë Himarën për 4 vitet e ardhshme.

Gazetarja Glidona Daci raporton se deri më tani, janë 27 vota në favor të kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Fredi Beleri, kundrejt atij të PS-së, Jorgo Goro./tvklan.al