Kuvendi, debat për Butrintin

15:46 28/04/2022

Rama – opozitës: Jeni kope. Aliebaj: Të përjashtohet

Mes debatesh e replikash, Edi Rama hodhi poshtë akuzat e opozitës për dhënien e Parkut Kombëtar të Butrinitit me koncension të fshehtë.

Sqaroi se investimi do të bëhet nga Fondi Shqiptaro-Amerikan, zonë e cila krahas aktivitetit ekonomik tha se do të kthehet në hartën e parqeve pa karbon.

Edi Rama: Partneri ynë është fondacioni shqiptaro-amerikan. Nëse keni problem me këtë fondacion, është problemi juaj. Ju janë errur sytë nga SHBA që nga pikëpamja ekonomike na paska hyrë në një marrëveshje sekrete me qeverinë shqiptare për të hapur bare e restorante në Butrint. Patjetër që Butrinti do ketë edhe aktivitete fitimprurëse dhe ky nuk është mëkat. Do hyjë në zonën pa karbon, carbon free.

Jo pak herë u përfshi në replika gjatë fjalës së tij me deputetë të opozitës, duke mos kursyer epitete e metafora ndaj tyre.

“Jeni kope, ky është fakt, jo opinion. Pavarësisht se jeni nga njëra anë apo tjetra. kurdo që lindi ju, mjafton të futen në këtë kope dhe merrni sëmundjen e budallallëkut. E keni shtrembërim në AND”

(Pjesë nga debati me Spahon)

Edi Rama: Ke një rrëshqitje nga tatëpjeta jote tek të qënit antiamerikan se do shkoni në greminë po i shkuat pas të vdekurit të gjallë…

Por gjuha e përdorur nga kryeministri shkaktoi reagimin e deputetëve të opozitës. Enkelejd Alibeaj në emër të grupit kërkoi vendosjen e sanksioneve ndaj kryeministrit.

Enkelejd Alibeaj: Kryeministri tha 13 herë fjalën budalla, budallenj, kopeja e me radhë, ndiej keqardhje për gjendjen mendore të tij me thënë të drejtën por në këtë parlament ka ca rregulla kemi një kod sjellje zonja kryetare, pres nga ju të merren masa. Ka vetëm një justifikim nëse i mungon diçka, vetëm gjendja mendore e rënduar mund ta shpëtojë nga sanksioni.

E në replikë me të, Edi Rama u shfaq sërisht përpara foltores pa qënë i penduar për larmishmërinë e figurave letrare që nuk kurseu ndaj demokratëve.

Edi Rama: Nëse ju në një moment u ndjetë dele ky është problemi juaj. Kur njerëzit bien në nivelin tuaj kthehen në kope. Për mua nëse dikush më thotë budalla nuk kam asnjë problem. Nëse më thotë kriminel, patjetër e kam problem .Ju thjesht vërtetoni atë që them unë dhe prandaj nuk ju voton njeri. Prandaj ai i vdekur u çua dhe ju mori përpara.

Replikave e ofendimeve nuk i shpëtoi as me deputetin Edmond Spaho.

Gjatë seancës plenare replika pati edhe mes ministres Elva Margariti dhe deputetes Ina Zhupa.

