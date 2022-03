Kuvendi, debat për projektin e rindërtimit te “5 Maji”

19:37 24/03/2022

Balluku: Do marrin të njëjtën sipërfaqe banimi që kishin

Çështja e projektit të rindërtimit në lagjen “5 Maj”, është rikthyer në debatin parlamentar pasi deputetët Albana Vokshi dhe Flamur Noka thirrën në interpelancë ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku.

Kjo e fundit shpjegoi se të gjitha familjet, shtëpitë e të cilave me apo pa leje, u prekën nga projekti, do të sistemohen në blloqet e reja të pallateve duke përfituar të njëjtën sipërfaqe banimi me atë që kishin.

Por demokratja Vokshi e akuzon qeverinë se ka rrafshuar shtëpitë pa lajmërim paraprak dhe keqtrajtuar banorët, çka u rrëzuan si akuza nga ministrja Balluku.

Lagjia e re “5 Maji” do të kthehet në një qendër të re urbane për 11 mijë banorë, me apartamente, njësi shërbimesh tregtare, shkolla, kopshte, çerdhe dhe godina institucionesh.

