Kuvendi diskuton raportet për “Territorialen”

Shpërndaje







23:59 31/10/2022

Opozita kërkon 94 bashki, PS shprehet kundër

Në një seancë të posaçme, parlamentit ju prezantuan dy raportet e dy kahëve politike për Reformën Territoriale.

Raporti i opozitës që kërkon ndryshimin e hartës administrative territoriale dhe kalimin nga 61 bashki dhe 12 qarqe në 94 bashki dhe 5 rajone, dhe raporti i shumicës që mendon se për zgjedhjet e 14 Majit të vitit të ardhshëm të shkohet me numrin aktual të njësive të pushtetit lokal.

Dy kryetarët e grupeve parlamentare akuzuan njëri-tjetrin se qëndrimet i bazojnë te kalkulimet elektorale dhe jo te cilësia e shërbimeve për qytetarët.

Taulant Balla: Në zgjedhjet e 14 Majit në Shqipëri do të garohet në 61 njësi të qeverisjes vendore, në zgjedhjet e Majit 2025 do të garohet në 12 qarqe dhe ne do fitojmë prapë.

Enkelejd Alibeaj: Në 2014 kur e bëtë që e bëtë vetëm, e bëtë për një arsye fare të thjeshtë, të fitonit zgjedhjet në tavolinë. Me këtë qëndrim të sotëm nuk po bëni gjë tjetër veçse po vidhni në tavolinë edhe zgjedhjet e 2023.

Sali Berisha u duk i sinkronizuar me Alibeajn sa i takon reformës, por më shumë në fjalën e tij përsëriti akuzat për qeverinë që po keqqeveris. Përgjigjen për këtë të dytën ia dha ministrja e Shtetit për Parlamentin.

Sali Berisha: 12 është dita e gjyqit, gjyqit popullor ndaj jush. Mblidh të gjithë Gentian Sharrat, vrimë miu nuk do gjesh atë ditë. Ja këtu po ta them. S’ka parlament si ky, ke këtu një grup super hajnash, një turmë.

Elisa Spiropali: Dashka të bëka revolucion Haxhiu bashkë me atë Qamilin që kur ishte në Presidencë nuk e priti një kre shteti, del këtu e flet për hajna. Kujt i thotë hajn ai, që është shpallur hajn ndërkombëtar.

Raportet e Komisionit të Reformës Territoriale do të votohen në seancë plenare pas 2 javësh.

Tv Klan