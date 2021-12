Kuvendi i 11 Dhjetorit në Air Albania? Flet Berisha

17:49 03/12/2021

Nga Foltorja, Sali Berisha është shprehur entuziast për Kuvendin e 11 Dhjetorit.

Në fjalën e tij, Berisha është shprehur se stadiumi Air Albania është vendi i duhur për të mbajtur Kuvendin e 11 Dhjetorit, megjithatë ai tha se kjo do të varet nga kushtet atmosferike.

“A e dini ju që nuk ka prokuptim më të madh për mua dhe për ju se ku do të mbldhemi 7600 vetë?! Faleminderi shumë që e thoni dhe e imagjinoni atë sepse i vetmi vend ku ne mund të mblidhemi për të treguar se jemi seriozë me numrin dhe me të gjitha është Air Albania, por motin nuk e dimë.”/tvklan.al.