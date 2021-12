Kuvendi i 18 Dhjetorit: Të shpallurit non grata nga SHBA, jo pjesë e funksioneve drejtuese në PD

14:21 18/12/2021

Kuvendi Kombëtar i 18 Dhjetorit i Partisë Demokratike i thirrur nga Lulzim Basha do të votojë disa ndryshime. Një ndër vendimet që pritet tëvotihet është miratimi i rezolutës së Këshillit Kombëtar të 12 Dhjetorit, që Kuvendin e iniciuar nga Sali Berisha më 11 Dhjetor e shpalli nul.

Gjithashtu do të votohet që personat e shpallur non grata nga SHBA nuk do të jenë pjesë e funksioneve drejtuese të Partisë Demokratike.

“Vendimi i parë për të ratifikuar rezolutën e Këshillit Kombëtar të datës 12 Dhjetor 2021.

Vendimi i dytë, me propozim të Kryesisë së partisë në mbledhjen e ditës së djeshme, Kryesia i propozon Kuvendit që në funksion të të ardhmes të PD, të mbrojtjes së vlerave euroatlantike, marrëdhënia e ngushtë me SHBA është e paprekshme, vendos: 1 Shpallja non grata nga SHBA është e papajtueshme me çdo funksion drejtues në Partinë Demokratike. 2.Të mbështesë iniciativën për dekomunistizimin e vendimmarrjes dhe përfaqësimit politik në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike.

Së treti, ndryshim në nenin 58 të statutit për të shtuar dy dispozita për krijimin e aleancës qytetare për demokracinë”, deklaroi Jemin Gjana, kryetar i Komisionit të Kuvendit Kombëtar të 18 Dhjetorit. /tvklan.al