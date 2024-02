Kuvendi i ASH shkarkon Arben Taravarin

19:10 10/02/2024

Ziadin Sela: Shkarkimin e kanë mbështetur 106 nga 108 delegatët e pranishëm

Me shumicë votash të anëtarëve të Kuvendit Qendror të ASH-së, u votua nisma për shkarkimin e Kryetarit të partisë, Arben Taravari.

Shkarkimin e kanë mbështetur 106 anëtarë të Kuvendit qendror nga 108 delegatë të pranishëm. Vendimi përfundimtar do të miratohet në Kongresin partiak.

“Një vendim tjetër pas kësaj iniciative është edhe vendimi për thirrjen e Kongresit i cili u thirr nga ana e Kuvendit me të drejtë statutare që i takon me datë 18 Kuvendi në mënyrë unanime morri vendim që të mblidhet Kongresi i jashtëzakonshëm i partisë ku do të diskutohet iniciativa e Kuvendit Qëndror dhe do duhet të marrë formë shkarkimi i kryetarit të partisë.”

Ziadin Sela ka përsëritur qëndrimin se ASH-ja duhet e vetme të shkojë në zgjedhje duke potencuar se ndryshimet kushtetuese do të jenë kusht për formimin e Qeverisë së ardhshme.

“Gjendemi në situatë kritike si shtet. Para nesh janë ndryshimet kushtetuese që duhej të kishin përfunduar që rruga drejt BE-së të ishte garantuara dhe me këtë të ketë më shumë stabilitet në kohën kur shumë aktorë politik nga lindja janë të interesuar për pasiguri dhe realizimin e qëllimeve të tyre gjeopolitike. Pa marrë parasysh kush do të jetë mandatari për formimin e qeverisë, së pari të bëhen ndryshimet kushtetuese e më pas të formohet qeveria”

Përmes rrjeteve sociale ka reaguar edhe Kryetari i ASH-së, Arben Taravari, duke i quajtur të dështuara, siç tha, përpjekjet e BDI-së për të defokusuar se “e kujt është partia”.

“Prej sot nuk merremi më me këtë gjë. Kushdo që ka ankesa le t’i drejtohet Gjykatës”, ka shkruar Taravari nëpër rrjetet sociale.

