Kuvendi i PD zgjedh 150 anëtarët e Këshillit Kombëtar

15:40 01/05/2022

Vokshi: Gjysma janë gra dhe të rinj

75 nga 150 anëtarët Këshillit të ri Kombëtar të Partisë Demokratike do të jenë përfaqësues të Forumit Rinor dhe Lidhjes së Gruas.

Pas afro 16 orë numërim u shpall lista e më të votuarve nga Kuvendi Kombëtar ku bien në sy dhe emra të ish-deputetëve e ish-ministra gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike si Arben Imami, Aldo Bumçi, Myslim Murrizi, Rudina Hajdari, etj.

“30% e Këshillit Kombëtar duhet të përbëhet nga zonja. Rezulton se janë 50% e anëtarësisë të Këshillit të ri Kombëtar të ardhur nga organizatat partnere të PD, FRPD dhe LDG. Është një arritje. PD sot jo vetëm që është më e fortë dhe më e bashkuar”, tha Albana Vokshi.

Këshilli i ri Kombëtar do të duhet të mblidhet për të votuar Kryesinë e re. Me ndryshimet statutore të miratuara gjatë mbledhjes së të shtunës nga Kuvendi Kombetar u vendos zgjatja e mandatit të Komisionit të Rithemelimit që do të përgatisë procesin zgjedhor të 22 Majit nga ku do të dalë dhe kryetari ri i Partisë Demokratike.

