Kuvendi miraton ligjin për studentët e Mjekësisë, kanabisin mjekësor dhe Akademinë e Shkencave

08:13 21/07/2023

Kuvendi i Shqipërisë miratoi projektligjin për studentët e Mjekësisë ku i detyron ata të punojnë në vendin e tyre për 5 vite. Kuvendi e miratoi me 71 vota pro, 23 kundër dhe asnjë abstenim. Studentët e Mjekësisë do firmosin një marrëveshje që do punojnë në Shqipëri për 5 vite pas diplomimit

Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 69 vota pro, 23 kundër e 3 abstenime pr/ligjin për kanabisin mjekësor.

Kuvendi miratoi me 70 vota pro, 23 kundër dhe 2 abstenim pr/ligjin për Akademinë e Shkencave!

Kryetarit i lejohet një mandat i dytë, hiqet kufizimi i moshës 75 vjeç

Klan News